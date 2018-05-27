На Украине придумали способ «уничтожить» Россию

На Россию необходимо оказывать санкционное давление — именно таким способом был уничтожен Советский союз, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении», — ответил украинский политик на просьбу журналистов огласить свою позицию по поводу методов урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе.

В подтверждение своих слов Тука привел «чудесный пример из собственной жизни».

«Наикрупнейшая империя в мире (Советский союз) была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — сказал замминистра в эфире NewsOne. Позже замминистра добавил, что к падению Советского союза привел также «ряд других факторов».

Ранее стало известно о планах Украины направить США и ЕС предложения по усилению антироссийских санкций.