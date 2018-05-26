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Комиссар ЕС оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

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Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic
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Украине необходимо сосредоточиться на вопросах, выполнимых в ближайшем будущем, а не на перспективе присоединиться к Евросоюзу. С таким заявлением выступил европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины перспективы вступить в Евросоюз, Хан ответил, что нужно более прагматично смотреть в ближайшее будущее, а также отметил необходимость привести украинскую экономику к конкурентоспособности на европейском и мировом рынке, сообщает RT.

Комиссар считает, что такой шаг станет мощным толчком для улучшения жизни граждан Украины, но при этом отметил важность укрепления двусторонних связей Киева и ЕС для дальнейшего шага по рассмотрению перспективы присоединения.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что страна через три года получит шанс на вступление в ЕС.

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