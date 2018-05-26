Двух российских журналистов не пустили на Украину

Двух сотрудников российских СМИ не пустили на Украину пограничники. Об этом в субботу, 26 мая, заявила пресс-служба украинского МВД.

Журналисты прилетели в Киев на матчи финала Лиги чемпионов УЕФА-2018. Один из них прибыл в столицу Украины из Минска, второй — рейсом из Тбилиси, передает «РИА Новости».

«Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд на три года», — говорится в заявлении украинских правоохранителей.

Также сообщается, что второй журналист является сотрудником телеканала «Россия».

«В связи с неподтверждением цели прибытия в Украину мужчину развернули в обратном направлении», — заявили в пресс-службе.

В четверг, 24 мая, президент Украины Петр Порошенко включил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и портал «РИА Новости Украина». Кроме того, были заблокированы сайты «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru и Realty.ria.ru. После этого 25 мая директор организации Human Rights Watch, занимающейся расследованием случаев нарушений прав человека, Рейчел Денбер призвала Киев отменить санкции против российских СМИ.

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день у подъезда своего дома был задержан глава портала Кирилл Вышинский. 17 мая ему было предъявлено обвинение в госизмене. Городской суд Херсона арестовал его на два месяца.