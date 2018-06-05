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Командующий ВМС Украины заявил о провале украинского флота‍

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал об отсутствии финансирования программы строительства корветов проекта 58250 для флота Украины.

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По его словам, около двух недель назад он получил письмо с сообщением, что в государстве нет соответствующих средств на финансирование проекта. В попытках решить ситуацию Воронченко обращался к президенту Украины, министру обороны, начальнику Генштаба и депутатам Верховной рады, пишет ТАСС.

В результате он смог добиться только того, что началось рассмотрение вопроса о поиске денежных средств во втором полугодии 2018 года. Воронченко считает, что отказ от финансирования программы строительства корветов может обернуться катастрофой для всей отрасли военного кораблестроения страны.

По словам командующего, сейчас на флот необходимо найти 1 млрд 361 млн гривен — $52 млн. Если эту сумму не вложить сейчас, то будет пройдена точка невозврата и под угрозой окажутся порядка 200 предприятий на Украине и за рубежом, а также примерно 9 тыс. рабочих мест.

В конце марта помощник командующего ВМС Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя в жертву» во время воссоединения Крыма с Россией ради того, чтобы Киев привел в готовность армию.

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