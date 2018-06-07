В США испугались возвращения «российского проклятия»‍

Американские военные опасаются предстоящей модернизации российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который вместе с арсеналом ракет во времена холодной войны называли «российским проклятием» ВМС США.

По данным издания The National Interest, тогда даже была разработана доктрина по воздушному сражению с использованием многоцелевых истребителей и корабельной боевой системы. Американские военные надеялись, что это поможет противостоять воздушной армаде Ту-22М3. Сейчас предназначенные для перехвата ракетоносцев американские реактивные многоцелевые истребители F-14 Tomcat уже сняты с вооружения. Достойной альтернативы у США пока нет, сообщается в тексте.

Журналисты добавили, что вскоре Ту-22М3 получит крылатую ракету Х-32, что сделает объекты НАТО крайне уязвимыми.

«Во времена холодной войны массивная Х-22 была разработана для уничтожения американских авианосцев, новая Х-32, видимо, предназначена для поражения более широкого круга целей», — говорится в статье.

Уточняется, что данная ракета сможет уничтожать мосты, военные базы, электростанции и другие крупные объекты на дальней дистанции.

26 мая издание сообщало, что «вооруженная до зубов» Калининградская область является самым страшным кошмаром НАТО.