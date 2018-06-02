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Американское СМИ назвало «ночным кошмаром» НАТО закупку Турцией С-400

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Закупка Турцией российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских истребителей-бомбардировщиков F-35 является кошмарным сценарием для НАТО.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Business Insider.

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Автор рассказывает о деталях договоренности Турции и России о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, об отношении к этому Вашингтона и кошмарных последствиях возможного приобретения Анкарой российских истребителей Су-57.

Обозреватель полагает, что благодаря продаже Турции С-400 «Москва может получить возможность «влезть» в оборонную систему НАТО, что станет ночным кошмаром для альянса», передает телеканал «Звезда».

Еще одну серьезную угрозу для военного альянса представляет приобретение Анкарой истребителей пятого поколения Су-57, пишет журналист, отмечая, что сенат США принял свою версию законопроекта об оборонной политике, предусматривающего и отказ от продажи Турции F-35.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США.

Позже министр сообщил, что если Вашингтон не поставит Турции F-35, то она удовлетворит свои нужды в подобных самолетах «в другом месте».

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