Вам не нужен С-400

Американские законодатели продолжают довольно-таки прямолинейное наступление на покупателей российского оружия. Вслед за Турцией, которую не так давно было предложено лишить истребителей пятого поколения F-35 за покупку российских С-400, пришла очередь Индии.

Уильям (также известен в американской прессе как Мак) Торнберри, председатель Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, в интервью индийскому телеканалу NDTV подверг критике желание Нью-Дели обзавестись С-400.

«Приобретение такой техники, я боюсь, серьезно понижает тот уровень доверия, на котором США будут готовы и дальше делиться современными технологиями, о какой бы стране ни шла речь», — заявил он.

Торнберри, однако, заметил, что несмотря на пристальное внимание к темам поставок российского оружия позиция США в этом вопросе «полностью исключает какие-либо санкции или законодательные ограничения» в отношении Индии, «хотя другие страны могут и попасть под такие запреты».

с400_1 Мак Торнберри Фото: TASS/Serg Glovny

Ранее источники в российском военном ведомстве сообщили РБК, что Россия и Индия в понедельник, 28 мая, достигли договоренности о параметрах контракта на С-400. По словам источников, сумма сделки составит около $6–6,2 млрд. Индийские источники параллельно называют сумму в 40 тыс. кроров ($5,9 млрд). Переданы будут, по разным данным, пять полковых комплектов двухдивизионного состава или четыре комплекта с пятым полком «смешанного состава».

Вход на рынок

Индия долгое время была очень неподатливым рынком для отечественных систем ПВО. После первой волны оснащения своих зенитных ракетных частей советскими средствами (С-75, С-125), а также закупки ряда войсковых систем вроде «Квадрата» и «Осы-АК» сотрудничество затормозилось. Россия, завоевавшая с 1990-х годов солидную долю рынка дальнобойных средств ПВО с помощью модернизированных С-300П (ПМУ-1, а потом и ПМУ-2 «Фаворит»), не продвинулась в Индии ни на шаг.

Всё это время Нью-Дели ставил в дальнобойном сегменте и в сегменте средств ПРО на кооперацию с компаниями из Израиля, которая себя так и не оправдала в полной мере. В конце 2015 года минобороны Индии неожиданно согласовало покупку большого объема (пяти полков) системы С-400, передав вопрос о финансировании на решение в правительство. Пакет, по утверждению военных, включал 6 тыс. зенитных ракет и должен был обойтись в $6 млрд. С-400 должны будут прикрыть небо над границей с Китаем.

Рамочная договоренность о поставках в Индию С-400 была достигнута годом позже в Гоа, на двухсторонних переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди. В том пакете были также обозначены другие военно-технические проекты — например, сборочное производство легких вертолетов Ка-226Т в Индии, постройка еще четырех фрегатов проекта 11356 (два в России, а два с российской помощью в Индии) и аренда второй атомной подлодки проекта 971.

с400_1 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

После этого началась длинная торговля за параметры контракта, с традиционными хороводами в индийской прессе, когда «источники» из военного ведомства вдруг срывались на Москве, рассказывая о том, что русские пытаются продать не то, не столько и слишком дорого. На неподготовленного человека действует, однако следящие за индийскими госзакупками в сфере обороны отвыкли удивляться такой распределенно-публичной торговле за выгодные условия сделки.

Если всё пройдет гладко, то индийский контракт станет крупнейшей пока что сделкой для С-400 и крупнейшей вообще для российских систем ПВО после распада СССР по финансовому объему. По физическому объему он уступает только группе контрактов конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда Китай массово закупал в России С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.

Толстый намек

А зачем США вообще решили поучаствовать в этом вопросе, если не собираются налагать санкции? В словах Торнберри кроется ответ: происходящее «серьезно понижает тот уровень доверия, на котором США будут готовы и дальше делиться современными технологиями».

Дело в том, что Индия, похоже, становится крупным рынком сбыта современной беспилотной техники американского производства. Экспорт военных беспилотников за пределы США был серьезно ограничен долгие годы, но в 2015 году и весной 2018-го режим был либерализован, и Нью-Дели называли в числе возможных клиентов.

с400_1 MQ-9 Reaper Фото: ТАСС/Gene Blevins

Объемы поставок предполагаются очень серьезные, куда там даже контракту на С-400. Так, индийский флот с 2017 года выбивает в Штатах разрешение на экспорт 22 разведывательных дронов Predator Guardian фирмы General Atomics. Это морской вариант Predator B (также известного как MQ-9 Reaper), который не несет ударного вооружения, но в перспективе может оснащаться, помимо радаров и электронно-оптических локационных станций, противолодочными радиогидроакустическими буями. На контракт может быть потрачено $2–3 млрд.

Еще более крупная сделка осуждалась с осени прошлого года. ВВС Индии всерьез хотят купить от 80 до 100 аппаратов Avenger (Predator C). Это новая машина, причем в ударном оснащении — такие беспилотники США ранее не продавали за рубеж никому, исключая ближайших военных союзников. По оценкам прессы, сумма сделки может достигнуть $8 млрд.