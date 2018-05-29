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США разочарованы решением Индии купить у России С-400

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Вашингтон разочарован решением властей Индии купить у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», но введение санкций в отношении страны на данном этапе маловероятно.

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Об этом заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.

Конгрессмен отметил, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американо-индийского оборонного сотрудничества. В пример он привел вопросы поставок Индии боевых американских беспилотников.

Закупка ЗРК у России «угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем», указал Торнберри.

В конце прошлого года сообщалось, что контракт на поставку в Индию С-400 «Триумф» в ближайшее время может быть подписан. 

Переговоры затрагивают не только цену самих С-400, но и передачу технологий и подготовку обслуживающего персонала, которая может занимать не менее двух лет.

«Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. У России уже есть контракты на поставку систем С-400 в Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

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