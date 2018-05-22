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Путин и Моди обсудили военно-техническое сотрудничество на встрече в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди военно-техническое сотрудничество, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, обсуждались ли на встрече поставки Индии комплексов С-400. Никаких подробностей Песков не привел.

Переговоры Путина и Моди состоялись в Сочи 21 мая в рамках визита премьер-министра Индии в Россию. На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество и актуальные проблемы в международной и региональной сферах. Кроме того, лидеры посетили церемонию закрытия майской сессии образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

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