Путин и Моди обсудили военно-техническое сотрудничество на встрече в Сочи

Президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди военно-техническое сотрудничество, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, обсуждались ли на встрече поставки Индии комплексов С-400. Никаких подробностей Песков не привел.

Переговоры Путина и Моди состоялись в Сочи 21 мая в рамках визита премьер-министра Индии в Россию. На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество и актуальные проблемы в международной и региональной сферах. Кроме того, лидеры посетили церемонию закрытия майской сессии образовательного центра для одаренных детей «Сириус».