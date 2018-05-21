Россия и Индия выступят против политизации ОЗХО

Россия и Индия будут выступать против стремления некоторых стран политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в понедельник, 21 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По словам Лаврова, стороны обсудили ряд направлений конкретного взаимодействия по региональным и международным делам, и подтвердили, в частности, что будут «твердо выступать против попыток политизировать деятельность ОЗХО».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также, что главы двух государств обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в июне в КНР.

Лавров подчеркнул, что в рамках этой встречи ожидается подписание ряда документов. Особое внимание Россия и Индия уделят программе действий по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, сообщает в понедельник, 21 мая, телеканал «Звезда».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгиноссия заявил, что Россия выступает против наделения генерального директора организации полномочиями по определению виновных в использовании химического оружия.