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Россия и Индия выступят против политизации ОЗХО

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Россия и Индия будут выступать против стремления некоторых стран политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в понедельник, 21 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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По словам Лаврова, стороны обсудили ряд направлений конкретного взаимодействия по региональным и международным делам, и подтвердили, в частности, что будут «твердо выступать против попыток политизировать деятельность ОЗХО».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также, что главы двух государств обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в июне в КНР.

Лавров подчеркнул, что в рамках этой встречи ожидается подписание ряда документов. Особое внимание Россия и Индия уделят программе действий по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, сообщает в понедельник, 21 мая, телеканал «Звезда».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгиноссия заявил, что Россия выступает против наделения генерального директора организации полномочиями по определению виновных в использовании химического оружия.

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