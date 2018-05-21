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Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты «БраМос»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Индия в понедельник, 21 мая, успешно испытала сверхзвуковую ракету наземного базирования «БраМос».

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Как сообщает Организация оборонных исследований и разработок страны, испытание прошло на полигоне «Баласор» в штате Орисса в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет.

Высокоточная ракета пролетела по заложенной траектории, ее ключевые компоненты функционировали без сбоев.

«БраМос» (PJ-10 «BrahMos») — сверхзвуковая противокорабельная ракета. В ее разработке принимают участие Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) минобороны Индии совместно с ОАО «ВПК «НПО машиностроения», передает телеканал «Звезда».

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