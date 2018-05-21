Контакты на стратегическом уровне

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития российско-индийского партнерства и актуальные международные и региональные проблемы, а также посетили образовательный центр «Сириус». В ходе встречи с учениками российский лидер признался, что мог бы учиться лучше, и призвал молодежь «работать над собой». Нарендра Моди, в свою очередь, пригласил воспитанников центра в Индию для обмена опытом с индийскими школьниками.

Открывая встречу, Владимир Путин подчеркнул, что российско-индийские отношения имеют глубокие корни. Однако за последнее время им, по его мнению, удалось придать дополнительный импульс. Так, в прошлом году был зафиксирован значительный рост товарооборота, а за первые несколько месяцев 2018-го он увеличился еще на 17%.

— Мы активно работаем во внешнеполитической сфере, в том числе в ряде международных организаций, — напомнил российский лидер. — Среди них и ООН, и БРИКС, теперь и Шанхайская организация сотрудничества. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И всё это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия.

Россия является давним другом Индии, подчеркнул Нарендра Моди в ответном слове, поздравив Владимира Путина с недавним избранием на пост президента.

— В 2000 году в первый раз вы посетили Индию, тогда премьер-министром был господин Атал Бихари Ваджпаи. Вы тогда заявили, что Индия и Россия являются давними цивилизациями и живыми демократиями. Люди очень хорошо помнят ваши слова и высоко ценят, — сказал Нарендра Моди. — Премьер-министр Атал Бихари Ваджпаи заявил, что, будучи другом России, Индия хочет видеть Россию сильной, уверенной в себе страной, которая имела бы очень важное место в многополярном мире.

Эта мечта Атала Бихари Ваджпаи сейчас успешно воплощается, отметил индийский премьер-министр.

— Я очень рад, что мы являемся частью этого плана, — заявил он.

По итогам двусторонних переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры двух государств акцентировали внимание на экономическом взаимодействии, в том числе на подготовке саммита России и Индии в октябре.

— В этой связи отметили успешную работу совместной группы по приоритетным проектам и деятельность соответствующих структур наших правительств по разработке нового механизма, имею в виду стратегию действий по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, — пояснил глава МИДа.

По словам Сергея Лаврова, есть серьезные планы и по дальнейшему сотрудничеству по линии нефтяных корпораций — прежде всего «Роснефти», которая «серьезно вошла на индийский рынок», заявил он, добавив, что поставки нефти в Индию в 2017 году выросли в 10 раз.

Глава МИДа также сообщил, что стороны завершили обсуждение формальностей по строительству пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам».

В ходе встречи была затронута и тематика взаимодействия на международной арене. Россия и Индия подтвердили, что «будут твердо выступать против попыток политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия», заявил Сергей Лавров.

После официальных переговоров, уже в неформальной обстановке, Владимир Путин и Нарендра Моди посетили детский образовательный центр «Сириус» и этнодеревню в Красной Поляне. От резиденции «Бочаров Ручей» к Имеретинской низменности лидеры двух стран прошли на корабле «Чайка». Общались главы государств на английском языке без переводчика.

В центре «Сириус» Владимир Путин и Нарендра Моди поздравили учащихся с завершением смены.

— Мы вас поздравляем с окончанием вашей смены. Надеюсь, что вам здесь понравилось. Вы такие все красавицы и красавцы, все умницы. Мы желаем вам успехов, — сказал Владимир Путин.

Индийский премьер, в свою очередь, отметил, что в ходе переговоров с российским лидером они обсудили и деятельность «Сириуса».

— Когда мы поговорили о «Сириусе», то у него (Владимира Путина. — «Известия») было особое лицо. То есть если вы хотите понять, какой он человек, то вы можете судить по тому, как эмоционально он говорит об этом центре, о вас. Поэтому это отражает его характер как лидера страны, который хочет, чтобы дети и школьники страны выросли и стали лидерами будущего, — подчеркнул Нарендра Моди.

Во время посещения центра ученики поинтересовались у российского лидера, хорошо ли он учился в школе. Владимир Путин признался, что мог бы учиться и лучше, и призвал каждого ученика «Сириуса» работать над собой.

В конце встречи Нарендра Моди пригласил учащихся центра посетить Индию для обмена опытом с индийскими школьниками.