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Путин рассказал воспитанникам «Сириуса» о своей успеваемости в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин признался, что в школе мог бы и лучше учиться, а также призвал воспитанников образовательного центра «Сириус» в Сочи работать над собой. Об этом он заявил на церемонии закрытия майской смены в центре, которую он посетил 21 мая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Учащиеся поинтересовались у главы государства, хорошо ли он учился в школе. «Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — цитирует российского лидера ТАСС.

Индийский премьер со своей стороны рассказал детям, что представители двух стран весь день вели переговоры и, помимо международных вопросов, обсудили учебный центр «Сириус». «Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам», — добавил Путин.

Образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры открылся в Сочи в 2015 году. Его цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.

4 мая стало известно, что в Сочи на базе всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус» планируют создать школу с математическим уклоном

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