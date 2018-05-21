Путин рассказал воспитанникам «Сириуса» о своей успеваемости в школе

Президент России Владимир Путин признался, что в школе мог бы и лучше учиться, а также призвал воспитанников образовательного центра «Сириус» в Сочи работать над собой. Об этом он заявил на церемонии закрытия майской смены в центре, которую он посетил 21 мая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Учащиеся поинтересовались у главы государства, хорошо ли он учился в школе. «Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — цитирует российского лидера ТАСС.

Индийский премьер со своей стороны рассказал детям, что представители двух стран весь день вели переговоры и, помимо международных вопросов, обсудили учебный центр «Сириус». «Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам», — добавил Путин.

Образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры открылся в Сочи в 2015 году. Его цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.

4 мая стало известно, что в Сочи на базе всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус» планируют создать школу с математическим уклоном.