Глава центра «Сириус» встретилась с новосибирскими школьниками

Исполняющий обязанности министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук вместе с руководителем фонда «Талант и успех», главой образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой провел встречу с одаренными школьниками региона.

В событии также приняли участие руководители образовательных организаций, волонтеры, члены Российского движения школьников (РДШ) и педагоги. В рамках мероприятия они посетили лицейские инженерные и химико-биологические мастерские, а также обсудили вызовы для Новосибирской области как региона научно-технологической инициативы».

Весной 2016 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российская венчурная компания (РВК) подвели итоги регионального конкурса Национальной технологической инициативы. Из 54 регионов, подавших заявки на участие в нем, победили 16, в том числе и Новосибирская область.