Конгресс США хочет запретить поставки Турции оружия из-за закупок С-400

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны не может одобрить поставку американского вооружения в Турцию без специального доклада о покупке Анкарой зенитных комплексов С-400 российского производства.

После вступления законопроекта в силу в течение 60 дней глава минобороны США совместно с госсекретарем должен направить профильным комитетам конгресса доклад, рассказывающий о статусе отношений Турции и США, пишет ТАСС.

Кроме того, в нем необходимо дать оценку возможной покупки турецким правительством систем С-400 у России и того, как данная сделка отразится на двусторонних отношениях Вашингтона и Анкары, а также как это скажется на совместном использовании тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot и другой военной техники.

Ранее руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года.

С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, данный ракетный комплекс играет ключевую роль в новой концепции ВС России, которая заключается в том, что войска НАТО не могут передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.