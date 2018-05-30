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Турция пригрозила США «удовлетворить нужду» в F-35 в другом месте

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Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
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Если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, то она удовлетворит свои нужды в подобных самолетах «в другом месте», заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в среду, 30 мая.

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«По поводу F-35 лично у меня беспокойства нет, этот договор является юридически обязывающим, его просто так нельзя аннулировать. Если эти самолеты не будут нам поставлены, то мы удовлетворим свои нужды в другом месте», — приводит его слова «РИА Новости».

В декабре 2017 года представители оборонной промышленности России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, в середине мая стало известно, что США могут негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 из-за покупки С-400 «Триумф». 

Позже появилась информация, что Турция может купить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35. 

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