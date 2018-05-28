Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США

Желание Анкары купить российские истребители Су-57 является исключительно политическим сигналом Вашингтону. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По его словам, Россия вполне может пойти на поставку экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 Турции, однако, скорее всего, Анкара таким образом дает понять США, что они не поддадутся на шантаж, пишет «РИА Новости».

Также эксперт отметил, что подобный сценарий вполне реалистичен, ведь несколько лет назад никто не мог представить, что в Анкару будут поставляться С-400. Также Коротченко считает, что Москва может пойти на сделку для укрепления стратегических отношений с турецкой стороной.

27 мая стало известно, что Турция обсуждает возможность приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США.

В декабре 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400.