Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире украинского телевидения подписал закон о создании в стране высшего антикоррупционного суда. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает «РИА Новости».

«Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание «законопроект» о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал Порошенко.

7 июня этот закон в окончательном чтении приняла Верховная рада. По словам президента, в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, отдельные гарантии безопасности судей и прозрачность их набора на должности.

Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного кредитного транша. Деньги необходимы для погашения страной внешних долгов страны в ближайшие годы.