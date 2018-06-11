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Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире украинского телевидения подписал закон о создании в стране высшего антикоррупционного суда. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает «РИА Новости»

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«Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание «законопроект» о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал Порошенко.

7 июня этот закон в окончательном чтении приняла Верховная рада. По словам президента, в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, отдельные гарантии безопасности судей и прозрачность их набора на должности.

Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного кредитного транша. Деньги необходимы для погашения страной внешних долгов страны в ближайшие годы

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