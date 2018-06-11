Глава Донецкой области попросился в отставку

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский попросил президента Украины Петра Порошенко об отставке. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Жебривский занимал свой пост с июня 2015 года. По его словам, Порошенко заявление принял, и 13 июня его должен рассмотреть кабинет министров.

«За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го «воюю» на ниве его развития — чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно», — написал губернатор в своей соцсети.

Он добавил, что также хотел дать людям по ту сторону линии соприкосновения наглядный пример того, что Украина — «это современно, классно и перспективно».

Чиновник рассказал, что во время своей работы ему и его команде удалось внедрить и начать развивать ряд проектов, а также обеспечить жильем детей-сирот, открыть школы, привлечь деньги на развитие инфраструктуры и разработать концепцию формирования «единого украинского культурного пространства».

Кроме того, еще более 150 мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей в рамках проекта «Украинский донецкий кулак», добавил он.

Жебривский выразил надежду, что эта работа будет дальше продолжена его преемником.

Прежнее название госоргана, который возглавлял Жербивский, — ​местная государственная администрация Донецкой области. До начала вооруженного конфликта в Донбассе она располагалась в Донецке, затем ее переместили в Мариуполь, а с 2014 года здание обладминистрации располагалось в Краматорске.



В здании местной администрации в Донецке сейчас располагается правительство самопровозглашенной ДНР.



