Прямой эфир

Глава Донецкой области попросился в отставку

0
Фото: ТАСС/Михаил Маркив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский попросил президента Украины Петра Порошенко об отставке. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Жебривский занимал свой пост с июня 2015 года. По его словам, Порошенко заявление принял, и 13 июня его должен рассмотреть кабинет министров. 

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

«За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го «воюю» на ниве его развития — чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно», — написал губернатор в своей соцсети.

Он добавил, что также хотел дать людям по ту сторону линии соприкосновения наглядный пример того, что Украина — «это современно, классно и перспективно».

Чиновник рассказал, что во время своей работы ему и его команде удалось внедрить и начать развивать ряд проектов, а также обеспечить жильем детей-сирот, открыть школы, привлечь деньги на развитие инфраструктуры и разработать концепцию формирования «единого украинского культурного пространства».

Кроме того, еще  более 150 мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей в рамках проекта «Украинский донецкий кулак», добавил он. 

Жебривский выразил надежду, что эта работа будет дальше продолжена его преемником.

Прежнее название госоргана, который возглавлял Жербивский, — ​местная государственная администрация Донецкой области. До начала вооруженного конфликта в Донбассе она располагалась в Донецке, затем ее переместили в Мариуполь, а с 2014 года здание обладминистрации располагалось в Краматорске.

В здании местной администрации в Донецке сейчас располагается правительство самопровозглашенной ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Пашинин объяснил, ради чего воюет в Донбассе
Генерал СБУ оценил перспективы «возвращения» Донбасса и Крыма

 
 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017