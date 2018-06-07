Прямой эфир

Верховная рада приняла закон об антикоррупционном суде

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон об антикоррупционном суде, внесенный президентом Петром Порошенко. 

Инициативу поддержали 315 депутатов, сообщает УНИАН. Документ теперь должен подписать глава государства.

Какой в этом долг
Почему Украине снова грозит дефолт

1 марта законопроект был принят в первом чтении. После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. Ключевой претензией были ограничения роли международных экспертов в процессе отбора и назначения судей.

23 мая рада начала рассматривать закон во втором чтении. Всего к нему было подано 1927 поправок. До последнего оставалась несогласованной часть законопроекта, которая касалась именно совета международных экспертов. 6 июня рассмотрение поправок было завершено. 

Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного транша. Деньги необходимы для погашения страной внешних долгов страны в ближайшие годы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде назвали причину возможного дефолта на Украине
Украинец попросил президента Эстонии не давать денег Киеву

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017