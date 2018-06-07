Верховная рада приняла закон об антикоррупционном суде

Верховная рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон об антикоррупционном суде, внесенный президентом Петром Порошенко.

Инициативу поддержали 315 депутатов, сообщает УНИАН. Документ теперь должен подписать глава государства.

1 марта законопроект был принят в первом чтении. После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. Ключевой претензией были ограничения роли международных экспертов в процессе отбора и назначения судей.

23 мая рада начала рассматривать закон во втором чтении. Всего к нему было подано 1927 поправок. До последнего оставалась несогласованной часть законопроекта, которая касалась именно совета международных экспертов. 6 июня рассмотрение поправок было завершено.

Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного транша. Деньги необходимы для погашения страной внешних долгов страны в ближайшие годы.