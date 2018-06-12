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Украина обвинила Россию в финансировании терроризма и расовой дискриминации

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что страна передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации со стороны РФ.

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«Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доказательству правды, но правда на нашей стороне», — написал Порошенко в Facebook.

Украинский лидер отметил, что дата подачи меморандума — 12 июня, День России — символична. Он добавил, что весь мир якобы убеждает РФ признать неправомерность своих действий и покинуть «оккупированные районы Донбасса и Крым». 

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года, когда Киев решил ввести свои войска на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые не признали итогов госпереворота в стране.

При этом украинские власти неоднократно обвиняли Москву в участии в конфликте. Россия подобные обвинения отвергает и называет неприемлемыми. 

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова поддержали решение на референдуме. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим.

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