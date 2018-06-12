В Берлине завершилась встреча глав МИД «нормандской четверки»

В Берлине завершились переговоры в «нормандском формате» на уровне глав МИД России, Украины, Германии и Франции. Министры обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры возможного размещения миссии ООН на востоке Украины.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, встреча была полезной, однако у Москвы еще есть вопросы к Киеву о выполнении Минских соглашений.

«Я считаю, что подобные встречи полезны, хотя мы знаем, что разговоры о том, как синхронизировать действия по выполнению Минских договоренностей, идут не только в рамках внешнеполитических ведомств, но и по линии советников трех стран и канцлера Германии. Эти контакты продолжатся, мы их активно поддержали», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

«И, безусловно, решающее значение имеет подтверждение всеми участниками сегодняшней встречи незыблемости Минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся», — добавил министр.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи заявил о готовности работать над условиями размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины. Как только выполнение Минских соглашений позволит, политдиректора должны встретиться быстро», — отметил Ле Дриан.

Эта встреча в «нормандском формате» стала первой с февраля 2017 года.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против народа Донбасса, отказавшегося признавать февральский госпереворот на Украине. На востоке страны были образованы Донецкая и Луганская народные республики, заявившие о своей независимости от Киева.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.