В Берлине началась встреча глав МИД «нормандского формата»

Встреча глав МИД «нормандского формата», куда входят ФРГ, Россия, Украина и Франция, началась в Берлине.

Переговоры Сергея Лаврова, Хайко Мааса, Павла Климкина и Жан-Ив ле Дриана проходят в резиденции МИД Германии — на вилле Борзиг.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает ТАСС.

Общение дипломатов началось с фотографирования, без рукопожатий, сами переговоры идут в закрытом режиме.

Главное внимание глав МИД четырех стран будет уделено выполнению Минских соглашений. Ожидается обсуждение вопросов прекращения огня, обмена пленными и размещения в Донбассе миротворцев ООН.

По окончании встречи министры выступят с заявлениями.

Возобновление переговоров в формате «нормандской четверки» будет тяжелым, но сам факт их проведения уже является успехом, накануне заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Последняя встреча в этом формате состоялась в феврале 2017 года.

Украинские войска в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.