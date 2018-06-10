Глава МИДа ФРГ предрек тяжелый возврат к формату «нормандской четверки»

Возобновление переговоров в формате «нормандской четверки» будет тяжелым, но факт их проведения уже является успехом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Я себя не обманываю, возобновление будет тяжелым. Интересы и точки зрения Украины и России во многих сферах далеки друг от друга», — подчеркнул глава МИД ФРГ, отметив, что представители «нормандской четверки» соберутся на встречу спустя 16 месяцев.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — запланированы на 11 июня в Берлине. Дипломаты обсудят вопрос реализации Минских соглашений и тему миссии ООН в Донбассе.

Украинские войска в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.