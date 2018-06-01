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Главы МИД «нормандской четверки» встретятся в Берлине 11 июня

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Встреча глав МИД стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, пройдет 11 июня в Берлине, рассказала 1 июня представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По ее словам, глава министерства Хайко Маас находится на Украине. «Я исхожу из того, что там сейчас будет объявлено о встрече в Берлине 11 июня», — приводит ее слова ТАСС.

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Помимо вопроса реализации минских договоренностей, дипломаты обсудят тему миссии ООН в Донбассе, подчеркнула Адебар. Киевский МИД уже подтвердил готовность встретиться в нормандском формате 11 июня.

Минский протокол представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали в сентябре 2014 года. Соглашения в Минске были подписаны 12 февраля 2015 года — они установили порядок деэскалации вооруженного противостояния в Донбассе. В подготовке договоренностей участвовали лидеры «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что в мае обострилась ситуация в ДНР на Горловском направлении, где ВСУ предприняли уже несколько попыток прорыва.

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