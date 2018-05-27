Климкин допустил отмену встречи лидеров «нормандской четверки» в июне

Маловероятно, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия,Германия, Франция, Украина) пройдет в начале июня. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщают «Украинские новости».

По его словам, перед организацией встречи в «нормандском формате» необходимо провести ряд консультаций.

«У меня будет встреча с моим немецким коллегой 31 мая, потом еще будет разговор в трехстороннем формате, чтобы согласовать: мы проводим сначала министерскую встречу, а тогда выходим на формат выше или сразу говорим о встрече лидеров», — пояснил дипломат.

Помощник президента России Юрий Ушаков 26 мая заявил, что в ближайшее время проводить встречи лидеров в «нормандском формате» пока не планируется, сообщает ТАСС. То же самое касается телефонных переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 мая подтвердил готовность России к новым встречам в «нормандском формате». Однако, по его мнению, такие саммиты необходимо хорошо подготовить, чтобы они привели к позитивному итогу.

Президент Украины Петр Порошенко 11 мая предложил провести встречу в «нормандском формате» в Париже в июне текущего года.