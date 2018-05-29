Прямой эфир

Порошенко подготовит встречу лидеров «нормандской четверки»

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко работает над подготовкой встречи лидеров «нормандской четверки», в которую входят Франция, Германия, Украина и Россия. На совместном брифинге в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он отметил, что уже дал поручение сотруднику своей администрации заняться этим вопросом.

«Еще в Ахене мы [с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном] договорились, что попытаемся организовать встречу на наивысшем уровне в нормандском формате. Поэтому по моему поручению сотрудник администрации 1 июня поедет в Берлин, где обсудит подготовку данной встречи», — цитирует ТАСС слова Порошенко.

Украинский лидер также заявил, что решение о введении в Донбасс миротворцев ООН будет принято в ближайшее время.

11 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что очередная встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в июне текущего года. Однако позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что конкретных дат возможной встречи участников «нормандской четверки» пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль указал на затянувшуюся паузу в нормандском процессе
Постпред РФ при ЕС раскритиковал идею саммита по Донбассу без Москвы

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017