Порошенко подготовит встречу лидеров «нормандской четверки»

Президент Украины Петр Порошенко работает над подготовкой встречи лидеров «нормандской четверки», в которую входят Франция, Германия, Украина и Россия. На совместном брифинге в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он отметил, что уже дал поручение сотруднику своей администрации заняться этим вопросом.

«Еще в Ахене мы [с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном] договорились, что попытаемся организовать встречу на наивысшем уровне в нормандском формате. Поэтому по моему поручению сотрудник администрации 1 июня поедет в Берлин, где обсудит подготовку данной встречи», — цитирует ТАСС слова Порошенко.

Украинский лидер также заявил, что решение о введении в Донбасс миротворцев ООН будет принято в ближайшее время.

11 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что очередная встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в июне текущего года. Однако позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что конкретных дат возможной встречи участников «нормандской четверки» пока нет.