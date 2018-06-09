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Россия обвинила Украину в игнорировании Минских соглашений

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Обострение ситуации в Донбассе свидетельствует о нежелании властей Украины выполнять Минские соглашения, заявили в Министерстве иностранных дел России. Там отметили, что ради своих политических целей Киев «грубо извращает» логику и последовательность договоренностей.

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«При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона», — сообщается на сайте ведомства.

В МИДе также заявили и о негативном влиянии на урегулирование конфликта со стороны США и стран Европы, которые продвигают идеи силовой операции в Донбассе. В ведомстве подчеркнули, что такая позиция идет вразрез с Минскими соглашениями и неприемлема для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, на предстоящей министерской встрече «нормандской четверки» глава российского МИДа Сергей Лавров намерен потребовать восстановить статус-кво в селах Золотое и Петровское Луганской области. Согласно договоренностям, в 2016 году стороны конфликта отвели из этих населенных пунктов вооружения, однако вооруженные силы Украины вновь стали укреплять там свои позиции.

Накануне президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что никакого минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе «не существует». Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) запланирована на 11 июня в Берлине.

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