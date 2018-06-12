Украина отказалась признавать гражданскую войну в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Deutsche Welle исправить формулировку «гражданская война» в статье по отношению к вооруженному конфликту в Донбассе. Об этом сообщается в Twitter англоязычной версии сайта немецкого издания.

«Мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Словосочетание «гражданская война» было использовано в материале о переговорах глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. Позже оно было заменено на словосочетание «конфликт на Восточной Украине». В пресс-службе украинского МИДа заявили, что это не «гражданская война» на Украине, а «продолжающаяся агрессия России».

Переговоры в «нормандском формате» на уровне глав МИД России, Украины, Германии и Франции прошли 11 июня.

С 2014 года на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт между военными, подконтрольными Киеву, и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые не признали итогов госпереворота в стране.

Власти Украины неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в ситуацию. Россия подобные обвинения отвергает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.