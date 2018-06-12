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Лавров назвал темы разговора с Климкиным тет-а-тет

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках переговоров в формате «нормандской четверки» провел встречу тет-а-тет с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Переговоры глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) состоялись 11 июня в Берлине. По словам Лаврова, с Климкиным он обсудил вопрос обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН в Донбассе.

«В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов [РФ и Украины Владимира] Путина и [Петра] Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе», — цитирует российского министра ТАСС.

По итогам переговоров и Лавров и Климкин назвали встречу полезной.

Эти переговоры в «нормандском формате» стали первыми с февраля 2017 года.

Стороны обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры возможного размещения миссии ООН на востоке Украины.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, все стороны согласны с размещением миротворцев на востоке Украины, однако взгляды на формат миссии различаются.

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