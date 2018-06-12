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Климкин охарактеризовал встречу министров в «нормандском формате» как полезную

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Встреча министров «нормандской четверки» в Берлине, по мнению главы МИД Украины Павла Климкина, была «полезной миссией». Об этом он заявил УНИАН во вторник, 12 июня.

«Мы никогда (ранее. — iz.ru) не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно по меньшей мере не обсуждали миротворческую миссию относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях», — цитирует агентство Климкина.

Он добавил, что дискуссия была очень полезной и позволила обсудить ряд вопросов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе и по вопросам исполнения Минских соглашений.

На встрече глав МИД Германии, России, Франции и Украины обсуждались гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры размещения миротворцев ООН.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя встречу, отметил, что предложение Украины по миротворцам нарушает Минские соглашения.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года заключили Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Документ, в частности, предусматривает установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

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