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Лавров подвел итоги переговоров в «нормандском формате»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги переговоров глав МИД «нормандской четверки», завершившихся в Берлине.

По словам Лаврова, встреча была очень полезной.

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«Я считаю, что подобные встречи полезны. <…> Обсуждали миротворцев ООН. Российская позиция предельно ясная: у нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности ООН, направленное на обеспечение ооновской охраны — наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ», — цитирует его RT.

Российский министр отметил, что предложение Украины по миротворцам нарушает Минские соглашения и у Москвы так и остались вопросы к Киеву о ходе выполнения данных договоренностей.

 «Решающее значение имеет подтверждение всеми участниками встречи незыблемости Минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся. <…> Мне кажется, французы и немцы нашу логику понимают. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой — абсолютно противоречащий минскому комплексу мер — подход будет их устраивать», — сказал Лавров.

Также на встрече глав МИД Германии, России, Франции и Украины обсуждались гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры размещения миротворцев ООН.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, последний вопрос будут прорабатывать политические директора МИД «нормандской четверки».

«Что касается параметров возможной миссии ООН для востока Украины, мы договорились поручить политическим директорам вести переговоры не о том, должно ли это состояться, а о том, как это должно состояться. Они обсудят это друг с другом в ближайшие недели», — сказал Маас.

Он отметил, что все стороны согласны с размещением миротворцев, однако взгляды на формат миссии различаются.

С 2014 года на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными, подконтрольными Киеву, и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые не признали итоги госпереворота на Украине.

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