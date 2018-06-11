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Глава МИД Украины назвал три условия установления мира в Донбассе

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Фото: TASS/ZUMA
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости возвращения украинской власти в Донбасс. Также он назвал три условия достижения мира на территориях самопровозглашенных Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру», — написал Климкин в Twitter. 

По его словам, сегодня в Донбассе «украинская земля и украинские граждане, но нет Украины».

«Должны туда вернуться», — добавил глава МИДа.

7 апреля Климкин заявил, что Украина будет оказывать давление на Россию по вопросам размещения миротворческой миссии в Донбассе. Киев полагает, что Москва может отказаться от выполнения положений резолюции Совбеза ООН по данному вопросу.

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