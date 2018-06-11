В ДНР готовы рассмотреть вопрос о миротворцах ООН в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что готов рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ.

Как передает «РИА Новости», он уточнил, что речь может идти только о формате, озвученном президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер, говоря об этой инициативе, подчеркнул, что введение миротворцев допустимо только с целью охраны сотрудников ОБСЕ.

«Я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами», — сказал Захарченко. При этом он отметил, что даже в этом случае ДНР не намерена отводить свои войска, «чтобы они (миротворцы. — Ред.) могли там свободно передвигаться».

Путин выступил с инициативой отправить миротворческую миссию в Донбасс в 2017 году. Киев не поддержал предложение Москвы, настаивая на размещении миссии ООН не только на линии соприкосновения, а на всей территории региона вплоть до границы с Россией.