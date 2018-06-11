Прямой эфир

В ДНР готовы рассмотреть вопрос о миротворцах ООН в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что готов рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. 

Как передает «РИА Новости», он уточнил, что речь может идти только о формате, озвученном президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер, говоря об этой инициативе, подчеркнул, что введение миротворцев допустимо только с целью охраны сотрудников ОБСЕ.

«Я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами», — сказал Захарченко. При этом он отметил, что даже в этом случае ДНР не намерена отводить свои войска, «чтобы они (миротворцы. — Ред.) могли там свободно передвигаться».

Путин выступил с инициативой отправить миротворческую миссию в Донбасс в 2017 году. Киев не поддержал предложение Москвы, настаивая на размещении миссии ООН не только на линии соприкосновения, а на всей территории региона вплоть до границы с Россией.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017