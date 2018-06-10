Украина надеется получить до осени пятый транш МВФ

Власти Украины рассчитывают получить до осени пятый транш Международного валютного фонда (МВФ). Как заявил в воскресенье, 10 июня, глава Национального банка страны Яков Смолий, Киев ждет пересмотра программы МВФ более года из-за требований фонда.

В интервью «Зеркало недели» банкир отметил, что первым требованием МВФ было формирование цены на газ для внутреннего потребления по принципу импортной. Однако никто не хочет повышать газовые тарифы в преддверии выборов.

Вторым невыполненным условием МВФ стало создание антикоррупционного суда, однако Киев начал постепенное выполнение данного требования. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект, напомнил глава НБУ, передает «Федеральное агентство новостей».

Деньги необходимы для погашения Украиной внешних долгов страны в ближайшие годы.

Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен проведения реформ.