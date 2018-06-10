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Украина надеется получить до осени пятый транш МВФ

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Власти Украины рассчитывают получить до осени пятый транш Международного валютного фонда (МВФ). Как заявил в воскресенье, 10 июня, глава Национального банка страны Яков Смолий, Киев ждет пересмотра программы МВФ более года из-за требований фонда.

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В интервью «Зеркало недели» банкир отметил, что первым требованием МВФ было формирование цены на газ для внутреннего потребления по принципу импортной. Однако никто не хочет повышать газовые тарифы в преддверии выборов.

Вторым невыполненным условием МВФ стало создание антикоррупционного суда, однако Киев начал постепенное выполнение данного требования. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект, напомнил глава НБУ, передает «Федеральное агентство новостей».

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Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен проведения реформ. 

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