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Международный валютный фонд отказался идти на уступки Украине

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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Международный валютный фонд (МВФ) отказался продолжать оказание финансовой помощи Украине, если депутаты Верховной рады не примут его вариант законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Верховная рада настаивает на том, что назначением судей должна заниматься Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), и считает требование МВФ и Венецианской комиссии о том, чтобы последнее слово оставалось за международным советом экспертов, неконституционным.

Как сообщает сайт kp.ru, МВФ не хочет обсуждать другие варианты. При этом, если Украина не получит очередной транш от фонда, властям придется объявить дефолт.

В апреле исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину поднять тарифы на газ в стране, а также создать антикоррупционный суд. Это объяснили тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции. 

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