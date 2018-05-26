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МВФ продолжит сотрудничество с главой Центробанка Ирана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничество с главой Центробанка Ирана Валиуллой Сейфом несмотря на то, что США внесли его в свои санкционные списки.

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Отдел внешних связей МВФ в ответ на запрос иранского Центробанка касательно отношения фонда к ситуации с санкциями Вашингтона против Сейфа заявил, что будет сотрудничать с ним в соответствии со статьями соглашения МВФ также, как и со всеми остальными членами, пишет ТАСС.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против Тегерана, в том числе тех, что действовали до соглашения.

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