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Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин увидел сходство санкционной политики ряда стран с игрой в футбол по правилам дзюдо. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

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«Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо», — отметил президент, пояснив, что в итоге это превращается в хаос.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что экономика России смогла стабилизироваться в условиях санкций и их негативных последствий. Тем не менее, как поясняет политик, ограничительные меры несут убытки для обеих сторон, но потом происходит прорыв и находятся пути решения проблемы.

«Всё встает как бы на свои места. В конечном итоге такая политика смысла не имеет никакого — ни экономического, ни политического, ни военного», — заключил президент.

Ранее на ПМЭФ Путин отметил, что сейчас в мировой экономике происходит подрыв основ многостороннего сотрудничества и санкции заменяют принципы честной конкуренции.

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