Путин констатировал подрыв основ мирового сотрудничества из-за санкций

Президент России Владимир Путин заявил о признаках подрыва основ многостороннего сотрудничества в мире и замене честной конкуренции санкциями. С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактический подрыв основ системы многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями», — пояснил российский лидер.

Президент отметил, что в настоящее время официальным инструментом торговой политики стали санкции в отношении отдельных стран. «Правилом становится нарушение правил. Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями», — констатировал политик.

При этом Путин отметил, что ранее в мировой политике использовались классические формы протекционизма — дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, однако теперь ограничительные меры могут быть выдвинуты под надуманными предлогами интересов нацбезопасности. Подобные меры используются для подавления конкурентов или вымогательство уступок, пояснил президент.

«И другие вынуждены к этому приспосабливаться, принимать зеркальные меры», — добавил глава государства.

В апреле минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкции, включив в черный список 26 физических и 15 юридических лиц из РФ. В ответ депутаты Госдумы 22 мая приняли закон об ответных мерах на санкции США и союзников, который наделяет президента и правительство правом приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами.