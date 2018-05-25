Дворкович рассказал о работе «Сколково» в условиях санкций

Санкционный режим создал определенные трудности в работе «Сколково», однако фонду удается с честью выходить из сложных ситуаций. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал бывший вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке к ЧМ по футболу «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«Сколково» продолжает работать, мы в ежедневном режиме занимаемся инновациями, занимаемся новым бизнесом, платим больше налогов в бюджет, так что всё в порядке», — подчеркнул Дворкович.

Он отметил, что после ЧМ-2018 по футболу приступит к работе в фонде. Его задачей станет вывод «Сколково» на новый уровень развития — фонд должен стать «по-настоящему движущей силой инноваций в стране».

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Лозунг мероприятия «Создавая экономику доверия».