Тонкая настройка

В Санкт-Петербурге под девизом "Создавая экономику доверия" прошел первый день ПМЭФ-2018. Традиционно на форуме обсуждались самые актуальные экономические темы, непосредственно касающиеся вопросов дальнейшего развития страны. Девиз мероприятия задал тон дискуссиям. В четверг, 24 мая, участники ПМЭФ затронули вопросы о налоговой системе, пенсионной реформе и влиянии санкций на российскую экономику. О ключевых событиях первого дня форума — в материале "Известий".

Заморозка налогов

В ближайшие шесть лет правительство не будет менять налоги. Об этом в ходе ПМЭФ-2018 заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, государство должно создать стабильные условия в экономике. В первую очередь это касается именно налоговой нагрузки.

— И мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла, мы не будем менять налоги, — сказал он.

В то же время Антон Силуанов уточнил, что налоговую систему России ждет настройка. В частности, он говорил об индивидуальных предпринимателях, малом бизнесе и самозанятых гражданах. Главная цель — вывести их из тени, чтобы они могли работать «в белую и, как говорится, спать спокойно». По словам первого вице-премьера, их легализация позволит сделать большой вклад в ВВП.

ПМЭФитоги_1 Министр финансов Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В мае «Известия» писали о том, что самозанятых могут обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести налог на профессиональный доход. Его ставка — от 3% до 6%. При этом ранее глава Минфина говорил, что повышение НДФЛ в России не планируется.

— Если в целом под налоговой нагрузкой подразумевать уровень бюджетных доходов к ВВП, то вполне возможно, что правительство, не увеличивая в целом налоговую нагрузку на экономику, на одни отрасли будет ее повышать, а на другие снижать, — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Поэтому заявление Антона Силуанова не гарантирует того, что налоговые ставки для всех игроков останутся неизменными.

Если же все ставки будут заморожены, продолжает эксперт, то заявленные дополнительные расходы на здравоохранение и образование в ближайшие шесть лет придется обеспечивать либо сокращением других трат, либо за счет увеличения дефицита бюджета.

Пенсии в индивидуальном порядке

Еще одной ключевой темой первого дня Санкт-Петербургского международного экономического форума стала настройка пенсионной системы. Участники ПМЭФ-2018 обсудили два важных направления — внедрение механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и повышение пенсионного возраста.

— Такой институт должен быть создан, такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения с одной стороны. С другой стороны — это ресурс для развития, — рассказал Антон Силуанов об ИПК.

Концепция индивидуального пенсионного капитала подразумевает, что человек сам отправит часть своего заработка (до 6%) на формирование будущей пенсии. Деньги поступят в негосударственные фонды. Ранее в Минфине и ЦБ говорили, что ИПК запустят в 2019 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что новый механизм позволит увеличить будущие пенсии россиян и станет источником длинных денег в экономике. По ее словам, концепция ИПК на данный момент находится в высокой стадии готовности и ее надо принимать.

— Важным дискуссионным вопросом является то, кто и как может стать участником системы индивидуального пенсионного капитала, — говорит директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. — Заявлена эта система как добровольная. Конечно, сейчас у нас таких людей, кто готов добровольно присоединиться к системе, очень мало.

В целом же, по ее мнению, система очень хорошая и прогрессивная: ресурсы, которые туда будут перечисляться, можно использовать не только на пенсионные выплаты, но и на дорогостоящее лечение.

ПМЭФитоги_1 Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в беседе с "Известиями" также сказала, что вопрос повышения пенсионного возраста прорабатывается в правительстве. Он отметила, что пока консолидированная позиция не выработана, правительство не будет озвучивать её публично.

Лилия Овчарова полагает, что самое важное при повышении пенсионного возраста — использование освободившихся ресурсов на повышение пенсий. Тогда данная мера скажется позитивно и на качестве жизни, и на экономике в целом.

Вопреки санкциям

На планы экономического развития России влияют внешнеполитические факторы, заявил в первый день форума глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Последняя волна ограничительных мер усилила негативное влияние на отечественную экономику, считает он. По оценке Алексея Кудрина, новые санкции могут отнимать до 0,5% роста ВВП.

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев рассказал "Известиям", что абсолютно согласен с прогнозами руководителя Счетной палаты относительно влияния западных санкций на экономику страны.

— Это достаточно серьезное влияние, хотя не разрушительное, — отметил эксперт.

Он добавил, что в условиях ограничений Россия использовала разные механизмы адаптации. В качестве примера Алексей Ведев привел наращивание собственного производства и частичный отказ от импорта. Согласно его прогнозу, по итогам 2018 года экономика России вырастет на 1,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития говорит о прибавке в 2,1%. Но глава ведомства Максим Орешкин ранее заявлял, что он может быть понижен.

ПМЭФитоги_1 Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тем не менее, Международный валютный фонд, несмотря на санкции, сохранил свой прогноз по росту ВВП России. В 2018 году он ожидается на уровне 1,7%. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая на форуме, заявила, что России необходимо повышать производительность труда и диверсификацию, вкладываться в инфраструктуру, а также в образование и здоровье.

Она также затронула и проблемы мировой экономики. Среди них — протекционизм, подрывающий доверие в мировой торговле, и наращивание долгов. Кристин Лагард посетовала на то, что у развитых стран сегодня отношение долга к ВВП больше, чем после Второй мировой войны.

На этом фоне макроэкономическая политика России является образцовой, сказала глава Международного валютного фонда. Речь идет о низкой инфляции, низком долге и бюджетном правиле, которое отправляет нефтяные сверхдоходы в резервы. В МВФ также считают, что фактор высоких цен на нефть компенсирует санкционное давление на Россию.