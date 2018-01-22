МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в 2018 году

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП России на 2018 год до 1,7%. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на доклад фонда.

Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики» МВФ, экономическая активность в мире усиливается.

Рост мирового объема производства в 2017 году составил 3,7%, что на 0,1 п.п. выше осенних прогнозов.

Отмечается ускорение роста экономик в Европе и Азии.

При этом по итогам прошлого года российская экономика выросла на 1,8%.

В свою очередь, улучшен и прогноз роста мирового ВВП на 2018/19 год — до 3,9 %.

22 января портал iz.ru сообщал, что, согласно докладу Центробанка «Инфляция и инфляционные ожидания», замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до трехлетнего рекорда. Индекс потребительских настроений в 2017 году вырос благодаря стабильности экономической ситуации и курса рубля.