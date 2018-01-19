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Центробанк сообщил о плавном возвращении инфляции к таргету в 4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возвращение инфляции к таргету в 4% будет плавным. Об этом в рамках Гайдаровского форума в Москве сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

«Здесь важна плавность, важно инфляцию возвращать к 4% плавно. Чтобы инфляция, которая, по последним недельным данным, составила 2,3%, быстро вернулась к 4%, нужно ее перелететь в годовом выражении выше 4%», — приводит слова Дмитриева «Интерфакс».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что инфляция в России по итогам 2017 года составила порядка 2,5–2,6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предсказала, что в 2018 году российская экономика будет расти темпами по 1,5–2%.

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