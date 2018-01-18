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Набиуллина рассказала о послекризисном восстановлении экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе Гайдаровского форума рассказала о послекризисном восстановлении российской экономики. По ее словам, улучшение ситуации произошло в конце 2017 года.

«Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период в некотором смысле восстановления после кризисного падения. По сути, это произошло», — приводит слова Набиуллиной «РИА Новости».

Глава регулятора отметила, что Россия вышла в 2017 году на темпы роста ВВП примерно на те уровни, которые прогнозировал Центробанк. Набиуллина предсказала, что в 2018 году, по оценкам ЦБ, российская экономика будет расти темпами по 1,5–2%.

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