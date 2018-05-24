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Минфин в ближайшие шесть лет не будет менять налоговую систему

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый вице-премьер глава Минфина России Антон Силуанoв заявил, что кабмин на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоговую систему, но некоторая настройка произойдет.

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«У нас еще идет дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам тех реформ, которые мы должны провести, в том числе по вопросам налогов», — сказал министр в ходе своего выступления на ПМЭФ-2018.

Он подчеркнул, что «на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», сообщает «Интерфакс».

«Мы видим наши действия с точки зрения уменьшения тех налогов, которые негативно влияют на бизнес», — добавил Силуанов.

8 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство не готовит никаких решений по изменению налоговой ставки.

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