Хранилище с 270 т химотходов разрушилось в Донбассе

Разрушилась дамба хвостохранилища Дзержинского фенольного завода в Торецке, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter.

В дамбе хранится 270 т химических отходов, при этом она заполнена на 90%.

Торецк находится на линии соприкосновения и в данное время находится под контролем Киева.

Дзержинский фенольный завод — один из наиболее опасных объектов на подконтрольной украинским властям территории, наряду с Авдеевским коксохимическим заводом, Донецкой химико-металлургической фабрикой, «Азовсталью» и Донецкой химико-металлургической фабрикой.

На всех этих объектах хранятся химические реагенты, которые в случае попадания в почву или грунтовые воды приведут к полномасштабной экологической катастрофе, отмечает ТАСС.

В 2017 году Украина решила провести в Донбассе инвентаризацию объектов, которые несут потенциальную экологическую и техногенную угрозу. Причиной послужило плохое качество воды и токсичные отходы добывающей промышленности.