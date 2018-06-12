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Хранилище с 270 т химотходов разрушилось в Донбассе

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Фото: Depositphotos/MakroBetz
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Разрушилась дамба хвостохранилища Дзержинского фенольного завода в Торецке, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter.

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В дамбе хранится 270 т химических отходов, при этом она заполнена на 90%.

Торецк находится на линии соприкосновения и в данное время находится под контролем Киева. 

Дзержинский фенольный завод — один из наиболее опасных объектов на подконтрольной украинским властям территории, наряду с Авдеевским коксохимическим заводом, Донецкой химико-металлургической фабрикой, «Азовсталью» и Донецкой химико-металлургической фабрикой.

На всех этих объектах хранятся химические реагенты, которые в случае попадания в почву или грунтовые воды приведут к полномасштабной экологической катастрофе, отмечает ТАСС.

В 2017 году Украина решила провести в Донбассе инвентаризацию объектов, которые несут потенциальную экологическую и техногенную угрозу. Причиной послужило плохое качество воды и токсичные отходы добывающей промышленности.

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