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Эксперты назвали самые опасные для экологии города мира

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Ученые назвали самые опасные для экологии города мира. Список населенных пунктов представлен проектом Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF).

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Самым загрязняющим окружающую среду городом признали Сеул. Южнокорейская столица вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. За ней следуют китайский Гуаньчжоу, Нью-Йорк, Гонконг и Лос-Анджелес.

В сотню самых вредящих экологии городов попали также Москва и Санкт-Петербург. Российская столица заняла 15-е место в рейтинге, сообщает «РИА Новости».

Ранее общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой, лидерами которого оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

По итогам весны 2018 года больше всего проблем с экологией оказалось в Свердловской, Челябинской и Московской областях.

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