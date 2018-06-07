Из-за концентрации озона в Мехико объявлена экологическая тревога

В связи с превышением максимально допустимой концентрации приземного озона экологическая тревога была объявлена в районе столицы Мексики 6 июня. Об этом сообщает комиссия по окружающей среде города.

Согласно заявлению, усилилась система высокого давления, под воздействием которой находится центральная часть страны. В результате у поверхности ветер ослабился и из-за атмосферной стабильности произошло слабое рассеивание загрязняющих частиц, сообщает ТАСС.

Объявленная тревога касается автомобильного транспорта — на все время применяются двойные ограничения. Также в течение указанного периода предприятиям предписано снижать выбросы в атмосферу на 30–40%, иначе им грозит штраф.

Приземный озон способен вызывать респираторные заболевания. Он образуется под воздействием солнечного излучения из летучих углеводородов и оксидов азота. По некоторым данным, ежегодно проблемы с экологией уносят жизни около 22 тыс. человек в районе Мехико.