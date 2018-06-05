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Названы самые экологичные регионы России по итогам весны 2018 года

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Регионами России с самой благополучной экологической обстановкой оказались Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край.

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Только за прошлый год их стало больше на 350 тыс. т

Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России, которые были подготовлены общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года. 

Также в числе лучших оказались Курская, Белгородская, Мурманская и Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашская республика и республика Коми. 

«На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — сообщил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, которого цитирует RT

Больше всего проблем с экологией оказалось в Свердловской, Челябинской и Московской области (85, 84 и 83-е место). 

1 июня стало известно, что превышение допустимых концентраций фенола в воздухе обнаружили экологи в нескольких пробах в Коми. Это были пробы воздуха за 2017 год.

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