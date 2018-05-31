Экологов удивило появление синего кита в Красном море

24-метровый синий кит появился в Красном море в районе залива Акаба, это произошло впервые за историю наблюдений, сообщило в четверг, 31 мая, министерство экологии Египта.

Глава ведомства Халед Фахми распорядился следить за передвижениями животного, передает «РИА Новости». Экологи обращают внимание, что Красное море не входит в территории, где обычно встречаются данные млекопитающие.

Ученые при помощи коптера сделали запись передвижения синего кита и опубликовали ее на YouTube.

«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», — сообщили экологи, отметив, что угрозы от появления кита у берегов Египта нет.

В марте стало известно, что серые дельфины способны анализировать информацию о расположении добычи. Это дает им возможность планировать свои действия, учитывая предыдущий опыт.