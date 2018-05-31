Прямой эфир

Экологов удивило появление синего кита в Красном море

0
Фото: Global Look Press//WHA-015Frans Lanting
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24-метровый синий кит появился в Красном море в районе залива Акаба, это произошло впервые за историю наблюдений, сообщило в четверг, 31 мая, министерство экологии Египта.

Глава ведомства Халед Фахми распорядился следить за передвижениями животного, передает «РИА Новости». Экологи обращают внимание, что Красное море не входит в территории, где обычно встречаются данные млекопитающие.

Ученые при помощи коптера сделали запись передвижения синего кита и опубликовали ее на YouTube.

«Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», — сообщили экологи, отметив, что угрозы от появления кита у берегов Египта нет.

В марте стало известно, что серые дельфины способны анализировать информацию о расположении добычи. Это дает им возможность планировать свои действия, учитывая предыдущий опыт. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исчезающие обитатели глубин
От синего кита и нарвала-«единорога» до маленькой морской свиньи
Кит спас биолога от нападения акулы в океане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017